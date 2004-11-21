Журналистам препятствуют в исполнении профессиональных обязанностей сразу в нескольких областях

На ТИК №190 (133-й избирательный округ в Николаевской области) руководство комиссии при помощи милиционеров «выбрасывает» журналистов с участков. Сначала приказом номер 5 были лишены права находиться на участке журналисты газеты `Новый вибор` Юрия Шеляженко и Наталия Скупейко, потом журналист `Украины молодой` Анатолий Костин – сообщает Майдан.



По поводу такого решения ТИК журналисты обратились в Кривоозерский районный суд.



Журналистов не допускают к работе на избирательных участках и в Сумской области, в частности, это представители газеты `Точка зрения ` и `Украина молодая`, а также несколько региональных изданий.



По утверждению местных журналистов, проводить съемку запрещают на тех же участках, куда приходит большое количество людей с открепительными талонами. В частности, журналистам районной газеты `Город А` (Сумская область) запретили видеосъемку на участке №50 территориального округа 165. Представитель милиции Руслан Кузьмук мотивировал отказ, ссылаясь на тайну голосования. Главному редактору газеты на том же округе сообщили, что Кабинет Министров Украины принял распоряжение, которым ограничил доступ к информации журналистам, в частности, на проведение видео и фотосъемки – сообщает МЦК.



Однако пресс-секретарь ЦИК госпожа Казанжи сообщила, что это не отвечает действительности, и что ЦИК пытается решать такие проблемы сразу после того, как им об этом становится известно.



Источник: ИМИ



