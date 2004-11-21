Наблюдаются факты незаконного голосования групп избирателей по открепительным талонам

В Житомирской области на ТИО №68, участок №80 Коростышев примерно 15 человек проголосовали по фальшивым открепительным удостоверениям. От настоящих они отличаются тем, что знак номера на них намного больше, жирнее, чем цифры самого номера.



В Сумской области на ТИО №160, участок №67, г. Сумы, наблюдатели заметили лицо, голосовавшего в третий раз за этот день. Состоянием на 10:30 на участке зарегистрировано 1350 человек, которые будут голосовать по открепительным талонам. Люди с открепительными продолжают приходить.



В Запорожской области состоянием на 12:00 международными наблюдателями были обнаружены 7 пассажирских автобусов, которые перевозили людей с участка на участок.



Источник: КИУ

