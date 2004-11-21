Не все избиратели участка на Волыни, где были украдены бюллетени, успеют проголосовать - глава ТИК

Не все избиратели, избирательного участка №143 ТИО №23, который находится в с. Цумань на Волыни, успеют проголосовать до 20 часов. Такую позицию обнародовал заместитель главы ТИО Надежда Соснина. Она сообщила, что голосование на участке ёще не началось по причине недоставки бюллетеней.



Секретарь ТИК №23 Светлана Приманчук сообщила, что работу участка продолжать не будут, вместо того, для ускорения роботы по уточнению избирательных списков есть договоренность с местным судом. Кроме того, сейчас изготавливают новую мокрую печать. В ТИО №23 сообщили, что еще 30 минут будет потрачено на уточнение списков избирателей.



Напомним, что с этого участка неизвестные выкрали сейф с бюллетенями, перед этим избив и связав милиционера, который их охранял.



Источник: Громадське радио

