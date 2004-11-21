В ТИО №223 (Киев) к 14 часам проголосовали более половины избирателей
15:38, 21 ноября 2004Последние события
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По территориальному избирательному округу № 223 (Шевченковский район Киева) состоянием на 14.30 проголосовал 51% избирателей.
По словам заместителя главы ТИК Павла Волка, жалоб о нарушениях фиксируется в 6-7 раз меньше, чем в первом туре. О больших группах людей с открепительными талонами в теризбиркоме ничего не известно.
Как сообщил корреспондент МЦК, наблюдатель от кандидата В.Януковича снимают людей с оранжевыми флажками, заявляя, что это нарушение избирательного законодательства.
Источник: Медиа-центр `Кандидат`
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