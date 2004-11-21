`Во многих областях избиратели голосуют более активно, но нарушений не становится меньше`, - заявил народный депутат Украини В.Коновалюк
15:17, 21 ноября 2004Последние события
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Валерий Коновалюк на брифинге в центральном избирательном штабе кандидата на пост Президента Виктора Януковича, заявил, что по сравнению с первым туром, активность избирателей, в среднем, немного выше и на 11 часов составила около 23 процентов от общего числа избирателей. Например, активнее головали с утра луганчане (30,5% сейчас и 27% 31 октября), николаевцы (более 30% и 23%), менее активно, чем в первом туре – хмельниччане и крымчане.
На этот момент зафиксировано 112 сообщений о 167 нарушениях.
Источник: Пресс-служба Центрального избирательного штаба кандидата в Президенты Украины Януковича В. Ф.
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