`Во многих областях избиратели голосуют более активно, но нарушений не становится меньше`, - заявил народный депутат Украини В.Коновалюк

Валерий Коновалюк на брифинге в центральном избирательном штабе кандидата на пост Президента Виктора Януковича, заявил, что по сравнению с первым туром, активность избирателей, в среднем, немного выше и на 11 часов составила около 23 процентов от общего числа избирателей. Например, активнее головали с утра луганчане (30,5% сейчас и 27% 31 октября), николаевцы (более 30% и 23%), менее активно, чем в первом туре – хмельниччане и крымчане.



На этот момент зафиксировано 112 сообщений о 167 нарушениях.



Источник: Пресс-служба Центрального избирательного штаба кандидата в Президенты Украины Януковича В. Ф.

