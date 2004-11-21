На `горячую линию` Уполномоченного по правам человека обратилось более 800 граждан о нарушении их избирательных прав

На `горячую линию` Уполномоченного по правам человека Нины Карпачовой обратилось более 800 человек о нарушениях их избирательных прав, как с Украины так и из-за рубежа. Об этом заявила сама Нина Карпачова. В частности, эти обращения касаются незанесения в списки тех избирателей, которые брали открепительные удостоверения. Также, сообщает госпожа Карпачова, невозможно передать подобные жалобы в ЦИК из-за внушительной охраны. Кроме того, много нареканий на судебную ветвь власти из-за медленного рассмотрения жалоб. Еще одно препятствие – люди с украинскими паспортами, незарегистрированные по месту проживания, остались за гранью конституционного права. Такая ситуация, по ее словам, сложилась в Севастополе и на западе Украины.



Источник: Медиа-центр `Кандидат`

