Милиция усиливает охрану ЦИК

Охрана здания, где находится Центральная избирательная комиссия, усиливается. Как передает агентство `Украинские новости`, во двор здания ЦИК заехало около 10 микроавтобусов с затемненными стеклами и надписями `Милиция`. В автобусах - бойцы внутренних войск. Часть бойцов в полном обмундировании - в касках, со щитами, в бронежилетах и с рюкзаками. Кроме того, возле ЦИК в ночь на воскресенье снова выставлена спецтехника. На площади Леси Украинки, на которой размещена ЦИК, стоят четыре водомета, три бронетранспортера, две установки с прожекторами.



Источник: Громадське радио

