Мониторинг независимой гражданской инициативы `ЗНАЮ`

Сначала в штабе кандидата в Президенты Ющенко прекратила работу `горячая линия`, а теперь отключили все телефоны, - сообщает независимая гражданская организация `ЗНАЮ`.



Представители организации зафиксировали такие нарушения:



Сегодня в 11.00 на ТИК №29 (ТИО №214) появились новые списки членов комиссии.



В Киеве на участке №40 люди голосуют по бюллетеням, на которых отсутствуют печать.



Участок в г. Березное Черниговской области заминировали.



В Кривом Роге глава избирательной комиссии выдает бюллетени по частям, а на участке №102 (ТИО №223) глава избирательной комиссии не ставит свою подпись на бюллетени.



В Полтаве члены комиссии участка №24 ТИО №148 по своему усмотрению голосуют за тех, кто не в состоянии этого сделать.



В Днепропетровске голосуют по недействительным бюллетеням.



В Сумской журналистам запрещают фото- и видеосъемку на участках.



В г.Узим те, кто голосовал в первом туре, уже не могут этого сделать во втором туре.



На участке 17 ТИО №27 в Днепропетровске члены комиссии не ставят подписи на бюллетенях.



Голосование `мертвых душ` наблюдается на отдельных участках городов Черкассы, Запорожья, Луцка.



В Вышгородском районе Киевской обл. по открепительным талонам голосовали по несколько раз, а в г. Мигрород машины развозят открепительные талоны.



В с.Лиманы (Николаевская обл.) на участок не допускают журналистов.



В г.Киеве участок №63 в Голосеевском районе открылся позднее, а в целом в столице к 9:00 еще не работали 63 участка.



Кроме того, независимая гражданская инициатива `ЗНАЮ` сообщает о множестве других нарушений в разных городах и областях, к примеру, в Донецке (участок №39 ТИО №42) исключены представители В.Ющенко, из Хмельника собраны открепительные талоны и отвезены в Винницу, в Старобильске Луганской области не допускают на участки наблюдателей, а в Днепропетровске на участке №12 ТИО №28 проголосовало много мертвых душ.

В Белгород-Днестровском Одесской области собирают паспорта, а в Охтырском районе Сумской области препятствуют свободному волеизъявлению. На экономическом факультете КНУ заставляют голосовать за Януковича, также как и в Белоцерковском сельскохозяйственном университете.



В Луцке скупают бюллетени по 40 гривен, а в г.Полтава руководство предприятий и организаций извлекает паспорта и заставляет голосовать за В.Януковича.



Источник: независимая гражданская организация `ЗНАЮ`

