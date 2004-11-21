2,5 тыс. наблюдателей до сих пор не могут начать свою работу

16:20, 21 ноября 2004
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В Донецке, Запорожье, Одессе и Кременчуге на участки не допускают наблюдателей. Об этом сообщает Pro.ua со ссылкой на слова Николая Катеринчука с юридической службы штаба В.Ющенко.

Он сказал, что в целом не смогли начать работу 2,5 тысячи наблюдателей. Н. Катеринчук отметил, что наблюдателям также помогают около 4 тысяч добровольцев.

Источник: Институт массовой информации

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