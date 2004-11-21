В Сумах запугивали глав ТИК, представляясь сотрудниками штаба В.Ющенко

Вчера вечером неизвестные обзвонили многих глав избирательных участков, представляясь сотрудниками штаба В.Ющенко. Они требовали от руководителей ТИК обеспечить более 90% голосов в поддержку В.Ющенко, в противном случае угрожали представителям комиссии и членам их семей. Как сообщает ИМИ народный депутат Виктор Терен, штаб Ющенко не имеет к этой провокации никакого отношения и уже подал соответствующее заявление в прокуратуру.



Среди других нарушений: в помещении Аграрного университета массово голосуют открепники из Охтырки и Путивля. По информации штаба, в Сумы прибыли около сотни автобусов из Донецка - это люди с открепительными удостоверениями, сейчас их рассредоточивают по избирательным участкам. Милиция не препятствует автобусам и автомобилям с донецкими номерами. В это же время, по информации ИМИ, все рейсы автобусов и маршруток до Киева отменили.



Также вчера ТИК в городе Сумы приняла решение о запрете видео и фото съемок на территории участков, однако, оно было отменено решением суда.



Источник: Институт массовой информации

