В Тернополе на участках найдены взрывные устройства - `Наша Украина`

В Тернополе на участках №№ 55, 84, 85 и 86 избирательного округа №166 в пакетах найдены взрывные устройства с таймерами. Как сообщает местный штаб Виктора Ющенко, все перечисленные участки находятся в помещениях школ. Милиция, которая прибыла на место событий, вынесла взрывчатку на спортивный стадион и окружила эту территорию на время, в течении которого будет происходить обезвреживание. В этих трех школах должно проголосовать около 13 тысяч избирателей. Голосование на упомянутых участках пока приостановлено.



Источник: Медиа-центр `Кандидат`

