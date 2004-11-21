Журналисты газеты `Восток-Запад` через суд добились доступа на участок

Богодуховский городской суд удовлетворил жалобу журналистов харьковской газеты `Восток-Запад` и обязал представителей избирательной комиссии допустить их на избирательный участок. Об этом сообщил Координационному центру помощи журналистам корреспондент издания Василий Третецкий. По его словам, журналисты газеты обратились в Богодуховский городской суд с жалобой о том, что их не допускают на избирательный участок №61 территориального избирательного округа №178 в городе Богодухове Харьковской области. Причина отказа в допуске на участок – на удостоверении от газеты, которое предъявили журналисты, стояла печать учредителя издания – Украинской народной партии.



Как уже сообщалось, пресс-секретарь Центральной избирательной комиссии Зоя Казанжи уже не раз обращала внимание на то, что печать учредителя издания на удостоверениях является правомерной и не должна быть поводом не допуска журналистов на участок.



Источник: Громадське радио

