Наблюдатели CIS EMO сообщают о серьезных нарушениях во время голосования на выборах

Наблюдатели миссий России, стран СНГ и Израиля сообщают о большом количестве нарушений, в том числе серьезных, и значительно меньшей в сравнении с первым туром активности избирателей.



Как заявил на пресс-конференции глава миссии CIS EMO Алексей Кочетков, `нарушений много и нарушений достаточно серьезных`. Особенно он выделил случаи, когда на одного избирателя давали несколько бюллетеней, и случаи вмешательства в работу территориальных избирательных комиссий народных депутатов Украины.



`Такое впечатление, что за каждым из них закреплена какая-то территория по которой они разъезжают и по первому же вызову появляются чтобы оказывать давление на членов комиссии`, - заявил Кочетков.



Источник: Медиа-центр `Кандидат`

