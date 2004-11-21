В Ивано-Франковске суд не разрешил группе из 15-ти киевлян голосовать без открепительных талонов

В Ивано-Франковске областной апелляционный суд не разрешил группе из 15-ти киевлян проголосовать без открепительных талонов. Хотя накануне Надвирнянский районный суд удовлетворил заявления этих людей, которые хотели проголосовать в области без необходимых для этого документов.



Узнав об этом, областной штаб кандидата в Президенты В.Ющенко подал апелляцию и выиграл 15 дел. В штабе утверждают, что это – специальная группа людей, которые на двух автобусах ездят по всей Западной Украине и голосуют по открепительным талонам и без них.



Источник: Громадське радио

