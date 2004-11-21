С социологами не хотят общаться 26% избирателей

По информации представителей КМИС и Центра имени Разумкова, которые проводят анонимный экзит-пол, в первой половине дня их интервьюеры еще не сталкивались в массовых масштабах с давлением на социологов во время интервью.



Однако несколько конфликтов были действительно острыми.



В Одессе к интервьюерам КМИСа подошел майор милиции и запретил проведение опроса. Социологи подумывают о возможном обращении в суд. В Симферополе наблюдатели, которые не представились, заставили интервьюеров «свернуть» свою работу.



В Луганске еще вчера руководство одного теризбиркома запретило проведение экзит-пола, поэтому социологам пришлось поменять участок.



На участках в Сумской области интервьюерам Центра имени Разумкова препятствовали агрессивно настроенные молодчики.



В это же время Николай Чурилов, руководитель Центра `Социс`, который проводит отдельный экзит-пол по традиционной методике совместно с Центром `Социальный мониторинг`, заявил, что условия его интервьюеров работы значительно ухудшились по сравнению с первым туром. Социологи вынуждены заменить уже более трети участков, на которых они планировали провести опросы.



Особенно острые конфликты возникали на участках Черкасской и Сумской областей. По предварительным данным, количество отказов - 26%.



Источник: Институт массовой информации

