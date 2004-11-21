С социологами не хотят общаться 26% избирателей
По информации представителей КМИС и Центра имени Разумкова, которые проводят анонимный экзит-пол, в первой половине дня их интервьюеры еще не сталкивались в массовых масштабах с давлением на социологов во время интервью.
Однако несколько конфликтов были действительно острыми.
В Одессе к интервьюерам КМИСа подошел майор милиции и запретил проведение опроса. Социологи подумывают о возможном обращении в суд. В Симферополе наблюдатели, которые не представились, заставили интервьюеров «свернуть» свою работу.
В Луганске еще вчера руководство одного теризбиркома запретило проведение экзит-пола, поэтому социологам пришлось поменять участок.
На участках в Сумской области интервьюерам Центра имени Разумкова препятствовали агрессивно настроенные молодчики.
В это же время Николай Чурилов, руководитель Центра `Социс`, который проводит отдельный экзит-пол по традиционной методике совместно с Центром `Социальный мониторинг`, заявил, что условия его интервьюеров работы значительно ухудшились по сравнению с первым туром. Социологи вынуждены заменить уже более трети участков, на которых они планировали провести опросы.
Особенно острые конфликты возникали на участках Черкасской и Сумской областей. По предварительным данным, количество отказов - 26%.
Источник: Институт массовой информации