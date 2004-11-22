Сегодня во Львове состоится общий молебен за победу правды, справедливости и свободы народа на президентских выборах в Украине.

Украинский Католический Университет и Львовская Духовная семинария Святого Духа призывают студенчество присоединиться сегодня, 22 ноября, в 14.30 к общей молитве за за победу правды, справедливости и свободы народа на президентских выборах в Украине.



Источник: www.ucu.edu.ua

