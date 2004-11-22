Ивано-Франковский горсовет призвал трудовые коллективы области поддержать всеукраинскую забастовку против фальсификации выборов

15:08, 22 ноября 2004
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Состоявшаяся сегодня внеочередная сессия Ивано-Франковского горсовета призвала трудовые коллективы области поддержать всеукраинскую забастовку в знак протеста протитв фальсификации результатов выборов.

Как сообщает корреспондент УНИАН, депутаты также решили отправить делегацию горсовета в Верховный Совет Украины во главе с мером Ивано-Франковска Зиновием Шкутяком и призвали ЦИК объявить реальные результаты выборов.

Делегация прикарпатцев имеет намерение выехать в Киев сегодня.
УНІАН

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