КИУ считает выборы Президента недемократичными

Комитет избирателей Украины считает выборы Президента недемократичными. Об этом сообщили журналистам представители Комитета. По их словам, количество и серьезность нарушений во время голосования и подсчета голосов была беспрецедентной для общегосударственных украинских выборов, и выборы 21 ноября навсегда останутся черным пятном на репутации Украины как демократического государства.



Самыми большими нарушениями, которые могут серьезно повлиять на результат выборов, стали: массовое голосование организованных избирателей за открепительными удостоверениями, нетипично высокий процент избирателей, которые проголосовали по месту жительства. Среди таких нарушений Комитет также отмечает нетрадиционно высокую явку избирателей в восточных областях, криминальное вмешательство в избирательный процесс, сопровождавшееся фактами насилия против наблюдателей, журналистов и погромами на отдельных участках.



Наблюдатели Комитета отмечают, что наибольшее количество нарушений зафиксирована в Донецкой, Кировоградской, Луганской, Полтавской, Сумской и Черкасской областях. Как полагает Комитет избирателей, количество нарушений является основанием для опротестования результатов выборов на многих участках. Также существует вероятность, что на значительном количестве участков результаты будут признаны недействительными.



В день голосования издание КИУ газета `Точка зору` делегировала на избирательные участки 10 тыс. специальных корреспондентов. Часть этих наблюдателей также провела паралельный подсчет голосов на 1,5 тыс. участков, отобранных за статистическим принципом.



Источник: Украинские новости