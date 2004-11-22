Второй тур выборов Президента в Украине не отвечал международным стандартам – наблюдатели ОБСЕ.

Второй раунд выборов Президента Украины не отвечал значительному количеству стандартов ОБСЕ, Совета Европы и других демократических стандартов европейских выборов, заявил специальный координатор ОБСЕ Брюс Джордж. Он подчеркнул, что с этой мыслью полностью согласны парламентарии Асамблеи Совета Европы и Европейского Парламента, Парламентской Асамблеи НАТО.



Джордж отметил, что власти не ответили положительно на призыв межлународных наблюдателей устранить нарушения, зафиксированные в первом туре выборов.



`Мы ожидали, что будем наблюдать более честные, прозрачные и эффективные выборы. Я с еще большим сожалением отмечаю, что власть не ответила положительно на наш призыв`, - сказал он.



Источник: Интерфакс-Украина