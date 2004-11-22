Группа черкасских журналистов готовится выехать в Киев

16:19, 22 ноября 2004
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Группа журналистов из Черкасс и районных центров области готовится приехать в Киев, чтобы принять участие в акции, которая проходит на Крещатике против фальсификации выборов Президента Украины.

По данным черкасского областного штаба Виктора Ющенка, уже около 20 представителей средств массовой информации области изъявили желание ехать в столицу.

Источник: УНИАН

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