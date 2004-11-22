Томенко призвал киевлян идти к Киевской городской администрации
16:38, 22 ноября 2004Последние события
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Выступая на Майдане Незалежности, Николай Томенко призвал киевлян подойти к городской администрации на Крещатике с требованием разъяснить позицию мера города Александра Омельченко.
`Я хочу, чтобы Омельченко определился - на чьей он стороне. Поддерживает ли он выбор 80% киевлян, или нет?`, – сказал Н. Томенко.
Источник: Информационный центр `Президентська доба 2004`
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