Томенко призвал киевлян идти к Киевской городской администрации

Выступая на Майдане Незалежности, Николай Томенко призвал киевлян подойти к городской администрации на Крещатике с требованием разъяснить позицию мера города Александра Омельченко.



`Я хочу, чтобы Омельченко определился - на чьей он стороне. Поддерживает ли он выбор 80% киевлян, или нет?`, – сказал Н. Томенко.



Источник: Информационный центр `Президентська доба 2004`

