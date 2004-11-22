Киевская кондфабрика им. К.Маркса с 22 по 29 ноября приостановила работу

Киевская кондитерская фабрика им. К.Маркса, что входит в состав кондитерской корпорации Roshen, с 22 по 29 ноября приостановила работу.



Как сообщили агенству `Интерфакс-Украина`, руководство предприятия приняло решение приостановить работу для предупреждения возможных провокаций.



Кондитерская корпорация `Roshen` является дочерним предприятием концерна `Укрпроминвест` и в данное время занимает лидирующие позиции среди украинских объединений, изготовляющих кондитерскую продукцию.



Источник: Интерфакс-Украина

