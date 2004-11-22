Киевская кондфабрика им. К.Маркса с 22 по 29 ноября приостановила работу
16:51, 22 ноября 2004Последние события
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Киевская кондитерская фабрика им. К.Маркса, что входит в состав кондитерской корпорации Roshen, с 22 по 29 ноября приостановила работу.
Как сообщили агенству `Интерфакс-Украина`, руководство предприятия приняло решение приостановить работу для предупреждения возможных провокаций.
Кондитерская корпорация `Roshen` является дочерним предприятием концерна `Укрпроминвест` и в данное время занимает лидирующие позиции среди украинских объединений, изготовляющих кондитерскую продукцию.
Источник: Интерфакс-Украина
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