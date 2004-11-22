ЦИК обработала 99,14% протоколов, у Януковича 49,42% голосов, у Ющенко – 46, 69%

16:52, 22 ноября 2004
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Источник: ЦИК

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