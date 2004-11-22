Днепропетровцы массово выходят на улицы на поддержку Ющенко

Жители Днепропетровска начали массово выходить на улицы города в поддержку Виктору Ющенко и против избрания президентом Виктора Януковича. Как сообщает корреспондент ИМИ, днепропетровцы выходят на улицы стихийно. Все скандируют «Ющенко!», машины сигналят в поддержку демонстрантов.



Раньше в помещении днепропетровского Оперного театра местная власть организовала праздничные мероприятия в честь победы на президентских выборах Виктора Януковича. На здании театра вывесили плакаты `Днепропетровцы зя Януковича!`. Также возле театра сторонники кандидата от власти организовали митинг в его поддержку. После его завершения был устроен фейерверк.



Все это вызвало возмущение днепропетровцев, не согласных с тем, что выбор был сделан вместо них. Они организовали митинг возле Оперного театра, собралось несколько тысяч человек, их число постоянно увеличивается. Перед театром власть выставила шеренгу из 50-ти солдат внутренних войск. За театром стояло несколько автобусов с милицией. Провокаций и столкновений не было.



Источник: ИМИ