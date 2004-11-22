Глава Социалистической партии Украины Александр Мороз полагает, что в Украине сложилась рискованная ситуация относительно дальнейшего развития событий. Как сообщает УНИАН, в пресс-службе СПУ такую мысль он выразил во время встреч с высокопоставленными иностранными должностными лицами, на которых обсуждались вопросы второго тура президентских выборов в Украине.



Состоялись встречи А. Мороза с чрезвычайным и полномочным послом Французской Республики Филиппом де Сюременом, чрезвычайным и полномочным послом Чешской Республики Карелом Штиндлом, руководителем аналитического отдела американского отдела американской неправительственной организации `Дом свободы` Адрианом Коротницким, делегацией Национального Демократического Института во главе с президентом НДИ Кеном Уоллаком и др. Глава СПУ сообщил, что борьба идет вокруг голосов избирателей центральных регионов Украины, где большое влияние имеет Социалистическая партия Украины.



Источник: УНИАН