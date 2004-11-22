10 тысяч сторонников Ющенко в Тернополе перекрыли движение железнодорожной станции

10 тыс. сторонников кандидата в Президенты, лидера блока партии «Наша Украина» Виктора Ющенко перекрыли движение на железнодорожном вокзале Тернополя. Движение на станции было перекрыто в 15.30, сообщают отраслевые СМИ.



Акция протеста началась в 12 часов на Театральной площади Тернополя.



В 13 часов участники митинга двинулись по улице Листопадовой и 1,5 часа пикетировали здание Горадминистрации Тернопольской области. Они скандировали: «Ющенко наш президент», «Позор Центризбиркому Тернопольской области, «Цимбалюка вон!».



После пикетирования Госадминистрации около 10 тысяч участников митинга прошли центральными улицами Тернополя и перекрыли движение на железнодорожном вокзале.

Штаб Ющенка в Тернопольской области призвали жителей к бессрочной забастовке. Забастовку поддержали ученики ПТУ и школ, студенгты всех высших учебных заведений, кроме Медицинской академии.



К забастовке присоединились и некоторые предприятия Тернополя.



Участники акции заявляют, что они будут бастовать до признания Ющенко Президентом.



Источник: ИМИ

