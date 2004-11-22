10 тысяч сторонников Ющенко в Тернополе перекрыли движение железнодорожной станции

17:50, 22 ноября 2004
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10 тыс. сторонников кандидата в Президенты, лидера блока партии «Наша Украина» Виктора Ющенко перекрыли движение на железнодорожном вокзале Тернополя. Движение на станции было перекрыто в 15.30, сообщают отраслевые СМИ.

Акция протеста началась в 12 часов на Театральной площади Тернополя.

В 13 часов участники митинга двинулись по улице Листопадовой и 1,5 часа пикетировали здание Горадминистрации Тернопольской области. Они скандировали: «Ющенко наш президент», «Позор Центризбиркому Тернопольской области, «Цимбалюка вон!».

После пикетирования Госадминистрации около 10 тысяч участников митинга прошли центральными улицами Тернополя и перекрыли движение на железнодорожном вокзале.
Штаб Ющенка в Тернопольской области призвали жителей к бессрочной забастовке. Забастовку поддержали ученики ПТУ и школ, студенгты всех высших учебных заведений, кроме Медицинской академии.

К забастовке присоединились и некоторые предприятия Тернополя.

Участники акции заявляют, что они будут бастовать до признания Ющенко Президентом.

Источник: ИМИ

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