10 тысяч сторонников Ющенко в Тернополе перекрыли движение железнодорожной станции
10 тыс. сторонников кандидата в Президенты, лидера блока партии «Наша Украина» Виктора Ющенко перекрыли движение на железнодорожном вокзале Тернополя. Движение на станции было перекрыто в 15.30, сообщают отраслевые СМИ.
Акция протеста началась в 12 часов на Театральной площади Тернополя.
В 13 часов участники митинга двинулись по улице Листопадовой и 1,5 часа пикетировали здание Горадминистрации Тернопольской области. Они скандировали: «Ющенко наш президент», «Позор Центризбиркому Тернопольской области, «Цимбалюка вон!».
После пикетирования Госадминистрации около 10 тысяч участников митинга прошли центральными улицами Тернополя и перекрыли движение на железнодорожном вокзале.
Штаб Ющенка в Тернопольской области призвали жителей к бессрочной забастовке. Забастовку поддержали ученики ПТУ и школ, студенгты всех высших учебных заведений, кроме Медицинской академии.
К забастовке присоединились и некоторые предприятия Тернополя.
Участники акции заявляют, что они будут бастовать до признания Ющенко Президентом.
Источник: ИМИ