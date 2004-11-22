Преподаватели и студенты Киево-Могилянской Академии призывают граждан защитить свой выбор

Сегодня перед преподавателями и студентами Национального университета «Киево-Могилянская академия» выступил ее президент Вячеслав Брюховецкий, объявил о создании в академии Инициативной группы охраны прав и свобод и выступил от ее имени с заявлением. Как сообщает УНИАН, в пресс-службе Центрального штаба Виктора Ющенко, подчеркивая определяющее значение ситуации после второго тура для будущего Украины, авторы заявления утверждают: «Мы являемся свидетелями циничного нарушения избирательного процесса и гарантированного Конституцией свободного волеизъявления граждан Украины. ЦИК с невиденной торопливостью объявляет результаты, основанные на фальсификациях и злоупотреблениях админресурсом». Всю ответственность за криминальный характер выборов Инициативная группа возлагает на организатора избирательного процесса – власть. «Уничтожается священное право каждого из нас – свободно избирать свое будущее. Поэтому мы призываем всех могилянцев стать на страже собственных гражданских прав и защитить честь и достоинство гражданина», - далее идет речь в заявлении.

Источник: УНИАН

