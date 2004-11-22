Внеочередное заседение Верховного Совета состоится во вторник в 14.00

18:28, 22 ноября 2004
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Внеочередное заседание Верховной Рады состоится во вторник в 14.00. Такое решение согласительного совета, который состоится в понедельник, сообщил журналистам вице-спикер парламента Александр Зинченко. Он сообщил также, что в 12.00 во вторник согласительный совет соберется еще раз, чтобы окончательно согласовать повестку дня.

Источник: УНИАН

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