Внеочередное заседение Верховного Совета состоится во вторник в 14.00

Внеочередное заседание Верховной Рады состоится во вторник в 14.00. Такое решение согласительного совета, который состоится в понедельник, сообщил журналистам вице-спикер парламента Александр Зинченко. Он сообщил также, что в 12.00 во вторник согласительный совет соберется еще раз, чтобы окончательно согласовать повестку дня.



Источник: УНИАН

