Внеочередное заседение Верховного Совета состоится во вторник в 14.00
18:28, 22 ноября 2004Последние события
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Внеочередное заседание Верховной Рады состоится во вторник в 14.00. Такое решение согласительного совета, который состоится в понедельник, сообщил журналистам вице-спикер парламента Александр Зинченко. Он сообщил также, что в 12.00 во вторник согласительный совет соберется еще раз, чтобы окончательно согласовать повестку дня.
Источник: УНИАН
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