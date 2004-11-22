Правохранители призывают организаторов массовых акций осознать их личную ответственность за возможные последствия

«Мы призываем организаторов мссовых акций осознать их личную ответственность за возможные последствия. И заверяем: в случае возникновения угрозы конституционному строю страны и безопасности наших граждан мы готовы быстро положить конец любому беззаконию» - заявлено в совместном заявлении Генеральной прокуратуры Украины, Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел Украины.

Украинские правохранители утверждают что они не вмешуются в политику. «Мы, как и требует закон, стоим на страже конституционного порядка. Однако, призывы к насилию обязывают нас быть в полной готовности» – заявляют силовики.



Источник: Заявление Генеральной прокуратуры Украины, Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел Украины.

