Участникам акции протеста в Киеве помогают украинские артисты и модельеры – пресс-служба Ющенка
18:58, 22 ноября 2004Последние события
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Люди, которые поселились на Майдане Независимости в палатках для участия в Общественном движении сопротивления «За честные выборы», сообщают, что продукты питания для них передала Асия Ахат. Также стало известно, что украинские дизайнеры и модельеры объявили о сборе тепллой одежды для демонстрантов. О поддержке митингующих заявил сегодня Центр реабилитации воинов-афганцев, извещает пресс-служба Центрального штаба Ющенко.
Источник: МЦК
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