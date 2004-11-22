Участникам акции протеста в Киеве помогают украинские артисты и модельеры – пресс-служба Ющенка

Люди, которые поселились на Майдане Независимости в палатках для участия в Общественном движении сопротивления «За честные выборы», сообщают, что продукты питания для них передала Асия Ахат. Также стало известно, что украинские дизайнеры и модельеры объявили о сборе тепллой одежды для демонстрантов. О поддержке митингующих заявил сегодня Центр реабилитации воинов-афганцев, извещает пресс-служба Центрального штаба Ющенко.

Источник: МЦК











































































