Над львовской ратушей рядом с украинским флагом реет флаг «Нашей Украины»

Над львовской ратушей, где находится городской совет, рядом с государственным желто-голубым флагом, как сообщает корреспондент МЦК, теперь реет флаг «Нашей Украины».

Кроме того, часть участников акции, которая проходит у памятника Шевченко, двинулась к помещению, где находится областной совет.

Как предварительно объявляется, Львовский городской совет своим решением признал Виктора Ющенко Президентом, избранным вторичным голосованием 21 ноября, и решил исполнять его указы и распоряжения. Также депутаты горсовета приняли решение обратиться к правохранителям и учителям начать бессрочную забастовку, а после обеда на площади у памятника Шевченко начался митинг в поддержку Виктора Ющенко.

Источник: МЦК

