Участники митинга в Сумах заявляют о победе на выборах Ющенка и собираются ехать в Киев

Более двадцати тысяч сумчан вышли на улицы города в поддержку Виктора Ющенко. Инициаторами митинга стали сумские студенты, которые с утра начали обходить город с приглашениями выступить против фальсификации выборов. Занятия в учебных заведениях были сорваны, студенты объявили забастовку. Несколько тысяч студентов прошли колонной, к которой присоединились жители города с символикой Ющенко, водители поддержали манифестантов сигналами. На Майдане Независимости собрались около 20 тысяч людей, скандирующих «Ющенко! Ющенко!» и «Щербань, вон!». Ораторы заявляют, что Ющенко получил фактическую победу в Киеве, где назначены мирные акции протеста. Между тем, уже известно, что отменены маршрутки на Киев, тяжело приобрести железнодорожные билеты.



Источник: МЦК

