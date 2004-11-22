Тимошенко и Зинченко заявляют про провокации, которые готовятся против участников акции в центре Киева.



Лидер БЮТ Юлия Тимошенко и руководитель избирательной кампании кандидата в Президенты Украины Виктора Ющенко Александр Зинченко заявляют о провокациях, которые готовятся на Майдане Независимости в Киеве против участников акции в поддержку Ющенко. Они заверили, что штаб кандидата готовится к тому, чтобы дать отпор «таким бандитским речам». Одновременно Зинченко заметил, что, согласно полученной информации, к Киеву на автобусах прибывают, в частности, «военнослужащие и бандиты, переодетые в оранжевый цвет».

Источник: МЦК



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