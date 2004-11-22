Путин поздравляет Януковича с победой на выборах Президента Украины

Президент РФ Владимир Путин, пребывающий с визитом в Бразилии, позвонил в понедельник Виктору Януковичу и поздравил его с победой на выборах Президента Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Алексей Громов. По его словам, во время разговора «было подчеркнуто, что борьба была острой, но открытой и честной, а победа убедительной». В свою очередь, Янукович сердечно поблагодарил президента РФ и высказал уверенность в положительном развитии связей между Украиной и Россией.



МЦК

