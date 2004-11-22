Сегодняшняя акция является воплощением украинского единения – Ильенко

Режиссер Юрий Ильенко на митинге на Майдане Независимости заявил, что сегодняшняя акция является `воплощением украинского единения`.



Как передает корреспондент УНИАН, он заявил, что `наконец Украина стала единой`. Также в своем выступлении Ю.Ильенко назвал предварительные результаты голосования, объявленные Центральной избирательной комиссией, `позорными`. Со сцены режиссер обратился с просьбой к нынешнему Президенту Украины Леониду Кучме присвоить звание Героя Украины студентам, которые вчера ложились под колеса автобусов, вывозивших людей голосовать за открепительными удостоверениями, студентов, находящихся в палатках на Майдане Независимости, журналистов `5-го канала`, а также лидера БЮТ Юлию Тимошенко.



Источник: УНИАН

