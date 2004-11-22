МАУП присоединилась к акции в поддержку Ющенко.

Более чем 50-тысячный коллектив студентов и преподавателей Межрегиональной академии управления персоналом объявил о присоединении к общенациональной забастовке «За чесные выборы!» и в поддержку Виктора Ющенко. Как сообщили в МАУПе, студенты и преподаватели заявили о своем намерении защитить выбор украинского народа. Ранее к акции присоединились Киево-Могилянская академия.



Источник: МЦК.

