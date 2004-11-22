Эпицентр политического протистояния перемещается в парламент.

Эпицентр политического противостояния перемещается в парламент – заявил глава Верховной Рады Владимир Литвин в эфире телеканала IСTV. Он подтвердил, что депутаты продолжают советоваться относительно чрезвычайного заседания в среду. Литвин отметил, что необходимо согласовать все позиции и принять решение. «Ясно, что у каждого есть свои амбиции, но ради взаимопонимания ими придется пожертвовать», - сказал глава Верховной Рады.



Источник: МЦК

