Дороги в столицу блокированы грузовыми машинами с песком и тракторами.

Более половины тысячи волынян выехали в столицу, чтобы принять участие в марафоне протеста против фальсификации властью результатов выборов. В частности, сегодня из Луцка в 14.00 выехала колонна сторонников Виктора Ющенко. Сейчас они доехали только до Житомира. Как сообщает волынский областной штаб Ющенко, дороги заблокированы милицейскими постами и тяжелой строительной техникой. На дорогах стоят краны и грузовые машины с песком.



Громадське радіо