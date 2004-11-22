В Кировограде во время подсчета бюллетеней на избирательном участке 116 члены комиссии пытались оставить заседание

Как рассказал корреспонденту УНИАН пребывающий на месте событий наблюдатель от прессы, подсчет голосов на этом участке начался только в 6.00 утра 22 ноября. Как утверждает наблюдатель, члены участковой избирательной комиссии умышленно затягивали подсчет голосов и даже голосовали за то, чтобы признать выборы недействительными, когда обнаружили, что исчезла печать. Председатель комиссии И.Максимец отказался ставить подпись на всех копиях протоколов. Подписав только один протокол, председатель избирательной комиссии приказал отвезти его в территориальную избирательную комиссию. Члены избирательной комиссии во время подсчета бюллетней пытались оставить заседание, но их не выпустили наблюдатели от прессы и кандидата Виктора Ющенко, требуя продолжить работу. Председатель избирательной комиссии отказывался везти протоколы в ТВК. В результате протоколы и бюллетни из самого большого Кировоградского избирательного участка 116 были доставлены в ТВК только 22 ноября в 12.00.



Источник: УНИАН

