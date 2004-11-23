От 7 до 10 тысяч людей приняли участие в митинге в поддержку Ющенко в Сумах

В Сумах состоялся митинг в поддержку В.Ющенко. Как сообщает корреспондент УНИАН, по разным подсчетам в нем приняли участие от 7 до 10 тыс. людей. На митинге выступил глава Сумской епархии УПЦ Киевского патриархата епископ Сумской и Ахтырский Мефодий, который подчеркнул, что власть должна признать победу В.Ющенко на президентских выборах. Участники митинга получили от него благословение на поездку в Киев для поддержки акции на Крещатике. Выступающие на митинге призвали сумчан поддержать своего земляка В.Ющенко. На флагштоках около горсовета, где реет государственный флаг Украины, участники митинга подняли два оранжевых флага, а на самом здании повесили плакат «Так! Ющенко». После завершения митинга был организован сбор подписей желающих выехать в Киев, а также сбор средств на организацию этой поездки.



Источник: УНИАН.

