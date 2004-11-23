В палаточном городке сейчас 250 палаток – администрация городка

В палаточном городке на Майдане Независимости и на Крещатике в этот момент насчитывается около 250 палаток – сообщили корреспонденту МЦК в администрации городка. Вместе с этим планируется расширение городка, должны подвезти новые палатки. В городке киевляне оставляют свои телефоны для того, чтобы люди с других областей могли в них переночевать. Киевляне также массово приносят теплые вещи, одежду, еду.



МЦК.







