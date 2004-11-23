Ивано-Франковский городской совет и обладминистрация выразили недоверие ЦИК

Вчера в Ивано-Франковске председатель областного совета Василий Брус созвал внеочередное заседание облсовета, на котором присутствовало 60 депутатов. На заседании приняли решение «о непризнании опубликованных результатов выборов второго тура президента Украины». Как сообщает корреспондент МЦК, губернатор области Михаил Вишиванок, который присутствовал на заседании, поддержал решение депутатов «признать незаконными действия власти и ЦИК во время голосования».

Раньше Ивано-Франковский горсовет делал аналогичные заявления.



МЦК



