Акции протеста украинцев против результатов выборов проходят в Лондоне, Нью-Йорке и других городах мира
11:05, 23 ноября 2004Последние события
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В Лондоне, Нью-Йорке, других городах США и других государств мира проходят акции протеста украинцев против результатов президентских выборов. Об этом сообщило ВВС в утреннем выпуске новостей на радио `Ера-FM`. Люди с оранжевой символикой высказывают свою поддержку Виктору Ющенко и акциям протеста в Украине.
ВВС
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