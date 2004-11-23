Акции протеста украинцев против результатов выборов проходят в Лондоне, Нью-Йорке и других городах мира

В Лондоне, Нью-Йорке, других городах США и других государств мира проходят акции протеста украинцев против результатов президентских выборов. Об этом сообщило ВВС в утреннем выпуске новостей на радио `Ера-FM`. Люди с оранжевой символикой высказывают свою поддержку Виктору Ющенко и акциям протеста в Украине.



ВВС

