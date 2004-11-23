Жители Львова массово отправляются в Киев



Жители Львова массово отправляются в Киев для участия в акциях в поддержку Виктора Ющенко и против фальсификации выборов. Едут все – от студентов до пенсионеров, от бизнесменов до домохозяек. Владельцы автопредприятий предоставляют свои автобусы, директора фирм массово отпускают своих сотрудников, более того, некторые из них лично сопровождают своих подчиненных. Количество тех, которые выехали, сегодня оценивается тысячами.

Сегодня масса желающих не смогла уехать из-за нехватки транспорта, особо активные предлагают даже деньги, лишь бы их поместили в какой-нибудь автобус. Некоторые студенты даже полетели самолетом.

Сегодня в 11.00 – 12.00 около главного корпуса Львовского национального университета состоится студенческий митинг, после которого гражданское движение «Чистая Украина» планирует заблокировать управление Львовской железной дороги и требовать дополнительных поездов на Киев.



Гражданское движение «Чистая Украина» в Львовской области.



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