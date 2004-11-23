Львовский облсовет решил сегодня созвать внеочередную сессию

Львовский облсовет решил сегодня в 15.00 созвать внеочереную сессию за результатами выборов президента. Об этом агенству «Украинские новости» сообщил представитель облсовета. С его слов, депутаты планируют принять заявление касательно выборов главы государства.

Накануне Львовский городской совет своим решением признал лидера блока партий «Наша Украина» Виктора Ющенко президентом и решил выполнять его указы и распоряжения.



Громадське радіо