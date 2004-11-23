Львовский облсовет решил сегодня созвать внеочередную сессию
11:32, 23 ноября 2004Последние события
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Львовский облсовет решил сегодня в 15.00 созвать внеочереную сессию за результатами выборов президента. Об этом агенству «Украинские новости» сообщил представитель облсовета. С его слов, депутаты планируют принять заявление касательно выборов главы государства.
Накануне Львовский городской совет своим решением признал лидера блока партий «Наша Украина» Виктора Ющенко президентом и решил выполнять его указы и распоряжения.
Громадське радіо
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