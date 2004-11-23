У стен Киевадминистрации студенты жгут листовки Януковича и формируют колонну, чтобы идти к университету им. Т.Шевченко

У стен Киевской городской администрации студенты-участники акции гражданского неповиновения, скандируя «Банду – вон!», жгут предвыборные листовки Януковича и сине-белый флаг «Выбор-2004». Сейчас около госадминистрации формируется колонна студентов с намерением идти к главному корпусу университета имени Тараса Шевченко. Их количество уже составляет около 1 тысячи. человек.



МЦК.

