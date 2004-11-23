ЕС высказывает сомнение, что официальные результаты отвечают воле избирателей Украины



Европейский Союз с большим беспокойством следил за вторым туром президентских выборов в Украине, состоявшимся 21 ноября 2004 г.

В течении последних недель президентство ЕС, Верховный уполномоченный и страны-члены ЕС выразили свое сожаление по поводу того, что первый тур выборов не отвечал международным стандартам. ЕС несколько раз призывал украинское руководство придерживаться демократических принципов и устранить недостатки, включая обеспечение равного доступа к средствам массовой информации для обоих кандидатов с тем, чтобы второй тур выборов был честным и справедливым.

За данными наблюдателей ОБСЕ, второй тур выборов, что вполне ясно, не отвечал междунарожным стандартам. Ввиду нарушений, детализированных в отчете ОБСЕ, ЕС ставит под серьезное сомнение то, что официальные результаты отвечают воле украинских избирателей. ЕС настойчиво призывает украинское руководство пересмотреть вместе с ОБСЕ избирательный процесс и его результаты. Все страны-члены ЕС вызовут украинских послов для того, чтобы они передали это послание своему руководству.

Источник: МЦК



Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter