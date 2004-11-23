Вышгородский горсовет признал Ющенко президентом

Вышгородский городской совет своим решением признал лидера блока партий «Наша Украина» Виктора Ющенко Президентом, избранным в ходе повторного голосования 21 ноября, и решила выполнять его указы и распоряжения. Об этом сказано в решении №19/1 Вышгородского горсовета от 23 ноября. Со слов исполняющей обязанности мера Ольги Шут, это решение Вышгородского горсовета было единогласно поддержано 23 присутствующими депутатами (всего в горсовете 32 депутата). Соответственно своего решения, Вышгородский горсовет признает Ющенко всенародно избранным Президентом и высказывает гражданское неповиновение Центральной избирательной комиссии.



МЦК

