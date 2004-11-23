Стецькив призвал футбольных болельщиков скандировать «Ющенко» на матче «Динамо» – «Рома»

Народный депутат Украины Тарас Стецькив призвал футбольных болельщиков скандировать «Ющенко» на матче «Динамо» (Киев) – «Рома» (Италия). «Если здесь находятся болельщики футбола, которые вечером пойдут смотреть матч «Динамо» – «Рома», скандируйте «Ющенко». Это услышит вся Украина», - сказал депутат на митинге во вторник. «Они нам выключают «5 канал», но футбол они не выключат», - сказал Стецькив. Он отметил, что таким образом вся Украина сможет увидеть и понять всю информацию в Киеве.



МЦК

