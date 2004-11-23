Официальные наблюдатели Януковича зафиксировали 7171 нарушений на выборах Президента Украины



На основании этих нарушений составлены акты и в ТВК и суды направлено 6094 жалобы. Типичными нарушениями называют: незаконное внесение исправлений в списки избирателей, выдача бюллетней избирателям без предъявления надлежащих документов либо без документов вообще, давление на избирателей со стороны наблюдателей и членов ДВК, ведение агитации членами ДВК и наблюдателями в пользу Ющенко и т.п.



Штаб В.Януковича



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